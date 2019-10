Il mercato impazza anche in vista della prossima stagione. I bianconeri si stanno già guardando attorno per qualche colpo a costo zero da impostare già a gennaio. Oltre a Eriksen, Tuttosport parla dell'interesse dei bianconeri per Willian e Pedro, due stelle del Chelsea che Sarri ha allenato la scorsa stagione e con cui è rimasto in ottimi rapporti.