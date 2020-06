E' l'ennesima rivincita di Sami Khedira. Che sa bene di non doverne prendere, perché per lui parla la sua storia, ma che allo stesso tempo si diverte a smentire ogni anno le facili verità. A 33 anni e con il contratto in scadenza nel 2021, Sami viene indicato come partente ogni anno: alla fine del mercato, puntualmente è ancora nella rosa bianconero. Infortuni a parte, quand'è stato chiamato in causa ha spesso risposto presente. Al massimo della forma, poi, arriva sempre risposto presente. Ecco, un'incognita non da sottovalutare, quella degli stop: Khedira arriva da due operazioni alla cartilagine del ginocchio. Sarri dovrà dosarlo...