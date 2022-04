10









Nicolò Rovella, giovane centrocampista classe 2001 della Juventus ma in prestito al Genoa. Un talento della Nazionale Under 21 che è anche andato a segno nelle ultime apparizioni. Si discute molto del suo futuro: Rovella dovrebbe fare ritorno a Torino all'ombra della Mole in estate per rimanerci. Il giocatore era stato acquistato nel gennaio 2021 dai rossoblù per una valutazione totale che può raggiungere i 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus.



FUTURO - Ci si interroga molto però su quale sarà il futuro del giocatore. Come riporta Calciomercato.com non mancano gli estimatori per il centrocampista. La Juve è intenzionata ad aggregare Rovella alla rosa che prenderà parte al ritiro, per permettere a Massimiliano Allegri di valutarlo e scegliere se sia già pronto per far parte in pianta stabile della squadra in vista del prossimo anno o meno.



SIRENE - Attenzione però perchè la Lazio ed in particolare Maurizio Sarri vorrebbero il giocatore nella loro rosa. L'ex tecnico della Juventus lo vede come possibile regista davanti alla difesa nel suo 4-3-3. La scelta decisiva si prenderà nei prossimi due mesi.