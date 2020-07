Maurizio Sarri, tecnico della Juve, parla in conferenza stampa anche della possibilità di un esonero: "L'hai mai chiesto a un pilota di Formula 1 se ha mai avuto paura della velocità? No. Ci sono rischi che fanno parte del mestiere, se uno ha paura dei rischi non deve fare questo lavoro. Io la vivo nella maniera più normale possibile sapendo che funziona così: va tutto bene se vinci, va tutto male se perdi. E la logica conseguenza sono le critiche all'allenatore, ma fa parte della normalità di questo mestiere. Non bisogna avere paura, la squadra è abituata a lottare per questi traguardi e da quel punto di vista dovrebbe dare ampie garanzie. Penso che mentalmente i nostri giocatori dovrebbero essere pronti a questi periodi, che sono situazioni che loro stanno vivendo da anni; dovrebbe essere abbastanza normale, quindi, affrontarli con la giusta serenità".