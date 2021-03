2









Nel corso della stagione ogni volta che una panchina di Serie A ha cominciato a traballare si è parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri. In particolare, nell'ultimo periodo era stato paventato un suo possibile ritorno a Napoli, al posto di Gattuso. L'allenatore toscano è ancora legato contrattualmente alla Juventus e la stessa società bianconera gioverebbe di un suo eventuale trasferimento. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, però, Sarri non vorrebbe accasarsi in nessuna società finché non sarà vaccinato. Il tecnico, infatti, non vorrebbe correre il rischio di essere contagiato dal Covid 19.