1









Ci sono alcuni stralci della conferenza stampa di saluto di Max Allegri di un anno fa che stanno tornando di moda tra i tifosi bianconeri. Eccole: "Nella vita, in tutti i ruolo ci sono le categorie [...] Ci sono dirigenti che vincono, allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai. Caz...se uno non vince mai ci sarà un motivo? Dio santo dio... [...] Quelli che vincono sono più bravi degli altri, piaccia o non piaccia. Questo è poco ma sicuro. Poi dopo è normale...quelli che perdono cosa vuoi che dicano? Ora vi vorrei fare un esempio ma non ve lo faccio, sennò viene giù tutto". In tanti ci vedono un riferimento a Sarri, già in orbita Juve a quell'epoca ma che non era ancora ufficialmente il nuovo allenatore della Juve.