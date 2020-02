Maurizio Sarri non rischia l'esonero nel breve periodo ma secondo quanto riporta Tuttosport, si gioca la conferma per la prossima stagione. Il tecnico toscano ha incassato la fiducia di Andrea Agnelli durante la cena di lunedì sera al ristorante "Il Bastimento" di Torino ma senza trofei rischia di lasciare con due anni d'anticipo il timone della squadra bianconera che a Verona ha subito la seconda sconfitta consecutiva e adesso è appaiata all'Inter in testa alla classifica di Serie A. Urge invertire la rotta e serve farlo velocemente, Sarri ora si gioca la riconferma.