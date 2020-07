Maurizio Sarri non è mai stato così lontano dalla panchina della Juve. Allo stesso tempo, mai così avvinghiato. Chiariamo subito: al momento, nelle intenzioni della società non c'è certamente l'esonero. Ma è chiaro che le ultime uscite bianconere e la mancata applicazione del calcio del tecnico da parte dei giocatori ha imposto ai vertici bianconeri determinate riflessioni. Il Telegraph, in Inghilterra, ha pertanto rilanciato ancora il nome di Pochettino.



SOGNI IMPOSSIBILI - Quello di Mauricio non è l'unico nome all'orizzonte. Come racconta il Corriere dello Sport, Zidane e Guardiola, rispettivamente sulle panchine di Real Madrid e Manchester City, sono i sogni proibiti del presidente Agnelli. Poi? Poi c'è Pirlo. Nuovo allenatore dell'Under 23 che potrebbe passare direttamente in prima squadra. Salto triplo: sarebbe la prima panchina in assoluto.