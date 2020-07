Il futuro di Maurizio Sarri è ancora tutto da scrivere. Il tecnico bianconero è forte di un contratto che durerà ancora per due anni, Fabio Paratici gli ha confermato pubblicamente la fiducia della società ma dall'Inghilterra non si placano le voci su un contatto tra il club bianconero e Mauricio Pochettino che secondo quanto riportano i media d'Oltremanica avrebbe già dato un ok di massima all'incarico in bianconero. Intanto Sarri pensa alla vittoria dello scudetto che dista, matematica alla mano, due punti. Con la vittoria contro la Samp, può festeggiare già stasera. Basterà per essere confermato?