Come racconta Calciomercato.com, ci sono diversi problemi per l'allenatore della Juve: "​Sarri sembra non essere riuscito a fare presa su un gruppo in cui le personalità forti non mancano e che hanno accusato più di una difficoltà nel digerire metodologie di lavoro e una filosofia calcistica profondamente diversa rispetto agli ultimi anni. E anche per questi motivi, in casa bianconera la scintilla non è mai scattata del tutto col nuovo tecnico, inducendo a fare qualche riflessione per il futuro.