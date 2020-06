La Juventus si prepara per la seconda parte di stagione. Dopo lo stop a causa dell'emergenza coronavirus, sono molti i giocatori che il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, dovrà recuperare. Su tutti sicuramente Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. Partiamo dal primo, e dalle certezze: Cristiano Ronaldo, Dybala e Dejan Kulusevski, che arriverà in bianconero dopo il prestito al Parma. In bilico invece la posizione dell'argentino anche se Sarri proverà a recuperarlo, per averlo al top nel rush finale tra Serie A e Champions League.



La situazione legata a Miralem Pjanic invece è più delicata. Il bosniaco, che non ha mai convinto tifosi e tecnico in questa stagione, è sulla lista dei partenti e il Barcellona sembra convinto di riuscire a portarlo in Spagna. Per strapparlo ai bianconeri però, dovrà inserire una contropartita gradita. Sarà necessario il suo contributo però per terminare la stagione con qualche trofeo.



L'ultimo giocatore che Maurizio Sarri vuole avere al top in questo finale di stagione è Adrien Rabiot. Il francese che non scalda i cuori dei tifosi bianconeri, non ha avuto una prima parte di stagione particolarmente felice. Il giocatore, preso a parametro zero dal Psg, dovrà alzare il livello tecnico in questo finale di stagione e confermarsi anche per la prossima stagione.