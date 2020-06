Si complica l'affare tra Juve e Chelsea per Jorginho. Come riporta Calciomercato.com: "la Juve ha ricevuto una risposta informale dal Chelsea per Jorginho: graditissimo a Sarri, l'italo-brasiliano è una pedina che i Blues non vogliono perdere tramite uno scambio, dunque al momento l'idea di inserire Pjanic in quest'altra trattativa non decolla". Un'altra brutta notizia per Maurizio Sarri che dopo i balbettii sul campo riceve brutte notizie anche sul mercato.