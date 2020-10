La Juventus si sta liberando del contratto di Maurizio Sarri. L'allenatore vuole tornare in corsa dopo l'esperienza sulla panchina bianconera dove ha vinto il primo scudetto della sua carriera, e nelle ultime settimane è stato accostato alla Roma e alla Fiorentina in caso di addio di Fonseca o Iachini. Sarri vuole farsi trovare pronto se dovesse arrivare una chiamata da un altro club, prima però deve liberarsi dal suo contratto con la Juventus. Come riporta il Corriere Fiorentino, la risoluzione del contratto tra la Juve e l'ex allenatore è sempre più vicina.