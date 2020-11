1









Come riporta il Corriere di Torino, proseguono i contatti tra la Juventus e l’agente di Maurizio Sarri Fali Ramadani per la risoluzione del contratto. L’obiettivo del club bianconero è quello di arrivare alla fumata bianca entro la fine del 2020, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. Inizialmente, il tecnico toscano pareva inamovibile sulla richiesta dei 6 milioni netti di ingaggio più la penale di 2,5 in caso di mancata conferma per il terzo anno. Poi l’interesse della Fiorentina, che aveva ammorbidito la posizione di Sarri, ma adesso che Prandelli siede sulla panchina della Viola, la Juve spinge per chiudere rapidamente la pratica.