Maurizio Sarri lancia la sfida alla Juve. Il tecnico della Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Udinese (1-1 il risultato finale), dicendo la sua anche sulle possibilità dei biancocelesti di guadagnare un posto in Champions. Ecco il suo commento: "Se facciamo un percorso possiamo lottare per la Champions, se non avessimo avuto gli impegni europei probabilmente lo staremmo già facendo. Noi dobbiamo pensare alle nostre partite, avevamo già mostrato la capacità di giocare il terzo giorno dopo l’Europa, oggi siamo migliorati anche sotto questo aspetto. Il calo finale era preventivabile, abbiamo anche tante assenze e non possiamo ruotare".