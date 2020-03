L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà un aggiornamento su come Maurizio Sarri stia vivendo questi giorni di isolamento nella sua casa di Torino: "Gli fanno compagnia un collaboratore-factotum e il suo inseparabile cane Ciro, quello trovato fuori dal centro sportivo di Castelvolturno che - a detta sua - spesso non gli fa neanche vedere le partite degli avversari. Ma Sarri sta comunque continuando a lavorare. E non solo perché la moglie Marina e il figlio Nicolé sono rimasti a Figline Valdarno. Il tecnico toscano, tra la lettura di un libro (ama Bukowski) e l’altra, si ciba di calcio, passa ore e ore a guardare partite e, per quello che riguarda la sua squadra, ad analizzare i dati dei match-analyst. Il tutto viene miscelato per andare all’origine degli errori, poi spiegati ai giocatori per cercare di non ripeterli. Ecco, anche in questi giorni noiosi e ripetitivi, il Comandante sta cercando di andare avanti con il lavoro. E’ pronto a riprendere il programma alla Continassa non appena avrà il via libera: ne va (anche) del suo futuro".