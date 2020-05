Oggi è stato il giorno del debutto, il secondo ovviamente, di Maurizio. Alla Continassa, dopo due mesi di lockdown, si è rivisto il tecnico toscano, che ha cominciato a riprogrammare il lavoro con il proprio staff. Inoltre, è potuto scendere in campo, a debita distanza, per seguire i giocatori che hanno svolto le sedute di allenamento individuale, naturalmente munito di mascherina, come si vede nella foto postata su Twitter dalla Juventus.