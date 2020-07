Maurizio Sarri, tecnico della Juve, parla in conferenza stampa della sfida di questa sera contro la Lazio: "I gol non sono un problema. In questo momento abbiamo fatto 20/21 gol in 6/7 partite, dobbiamo preoccuparti di avere solidità con continuità durante la partita. Bisogna capire se la verità è rappresentata dagli 0 gol in 5 partite o dalle 9 reti in 3 gare. Non è importante chi gioca davanti, ma piuttosto il lavoro che si fa per la squadra. La Lazio ha fatto una grandissima stagione. E' una grande squadre che anche se affronta un momento no può comunque trovare la partita da big in una singola gara. La difficoltà in sfide come queste si commenta da sola, contro di loro abbiamo sempre faticato".