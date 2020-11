Mentre Pirlo apprende i trucchi e i patemi del mestiere, la Juventus sta trattando la risoluzione contrattuale con Maurizio Sarri, vincitore del nono scudetto consecutivo e sotto contratto fino al 2021 con opzione per il 2022. Come riporta Tuttosport, il nodo che sta bloccando i discorsi resta quello della penale da 2 milioni di euro legata al mancato rinnovo per il terzo anno di contratto. Infatti, la dirigenza bianconera vorrebbe risolvere il rapporto in anticipo versando all’ex Napoli e Empoli l’intero stipendio di questa stagione, non la penale del prossimo anno (2021-22).