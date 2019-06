Continua il forcing della Juventus per Maurizio Sarri. Nonostante le suggestioni legate a Pep Guardiola, è lui il principale candidato alla successione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il vero nodo riguarda ora la clausola rescissoria per liberare il tecnico italiano dal Chelsea. I Blues chiedono quattro milioni, la Juve temporeggia. Curiosamente, la cifra richiesta dal club inglese è la stessa che la società vincitrice dell’Europa League dovrebbe versare per avere Frank Lampard alla guida della propria squadra. Il Derby County, infatti, cerca di blindare, per quanto possibile, il tecnico che l’ha trascinata fino alla finale playoff di Championship.