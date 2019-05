Maurizio Sarri è in pole per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il Chelsea, però, non è ancora convinto di dire addio all'ex allenatore del Napoli. I Blues, infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, vorrebbero aspettare ancora un anno prima di ingaggiare Frank Lampard, che sta facendo grandi cose da allenatore del Derby County. Il club inglese sarebbe disposto ad affrettare i tempi soltanto nel caso in cui venga pagato un indennizzo da 5 milioni di euro da parte del club bianconero, come raccontato dal Sun in Inghilterra. E i bianconeri, intanto, non mollano la presa per Sarri.