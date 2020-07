Tante critiche e quel gioco spettacolare che è mancato per buona parte della stagione, ma alla fine sono i numeri a parlare. E quelli, sorridono a Maurizio Sarri: da quando l'allenatore è sulla panchina della Juventus ha vinto il 72% delle partite, quasi tre su quattro. L'ex Napoli, come ha ricordato anche lui recentemente in una conferenza stampa, è il miglior debuttante degli ultimi 50 anni della Juve. Ma non vuole che si parli solo di individualità nella squadra.