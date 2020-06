1









L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Juve a quattro giorni dalla ripresa: "Maurizio Sarri ha un tesoro da gestire. I cinque giocatori che nella Juve sono entrati più spesso dalla panchina finora sono Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala, Higuain e uno tra Ramsey e Rabiot. Sarebbero tutti o quasi titolari in ogni altra squadra della Serie A, compresa la Lazio che insegue a un punto e i cui primi cinque cambi finora sono stati Cataldi, Parolo, Caicedo, Jony e Bastos (oltre a Correa le rare volte che non è stato titolare). Una potenza di fuoco ben diversa e non a caso Sarri è l’allenatore finora più rapido a intervenire dalla panchina: la Juve ha effettuato la prima sostituzione in media al 50’, subito dopo l’intervallo. E anche per quanto riguarda il terzo cambio Sarri si muove in anticipo (77’) rispetto ai colleghi. Non era scontato visto che la sua storia racconta una certa difficoltà nella gestione dei panchinari, ma alla Juve molte alternative sono di valore assoluto. Considerando che pur aumentando i cambi gli slot restano tre, è plausibile che la Juve faccia entrare presto le sue riserve (se possiamo chiamarle così) in modo da avere sempre un buon numero di giocatori freschi e di non sovraccaricare troppo i titolari".