Il Corriere dello Sport analizza la sconfitta della Juventus contro il Napoli al San Paolo e fa un parallelo tra Cristiano Ronaldo e parte dello spogliatoio: "La terza caduta stagionale dei bianconeri ha riportato d’attualità in modo preoccupante il tema che è un po’ il fil rouge di questa stagione: i bianconeri hanno problemi di testa. Non si intravede, almeno al momento, la squadra cinica e affamata del passato, capace di non perdonare i passi falsi delle concorrenti e di sfruttarli a proprio favore in modo sistematico". La ricetta? Imitare CR7 e la sua voglia di vincere, lui davvero non ha mai mollato neanche un centimetro arrivando a otto partite consecutive a segno in campionato.