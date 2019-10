Con l'arrivo sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri ha iniziato ad applicare il turnover, utilizzato raramente in passato. Da inizio stagione sono 22 i giocatori utilizzati dall'allenatore bianconero. Una bella risposta, da parte dell'allenatore bianconero, tacciato da più versanti di non riuscire a far sua la formula del ricambio di giocatori. Invece no, invece Maurizio ne ha tirata un'altra dal cilindro. E la Juve non perde un elemento fondamentale di questi anni: lo sfruttamento a dovere della rosa, una muta che non decreta nessuna perdita al risultato. Il più presente? Assolutamente Leonardo Bonucci: 810' in campo tra campionato e Champions.