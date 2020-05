Maurizio Sarri ha due intoccabili a sorpresa. Come scrive Tuttosport, si tratta di Aaron Ramsey e Blaise Matuidi. Il primo ha iniziato a giocare da trequartista trovando però la sua maturità in bianconero nel ruolo di mezzala da dove ha segnato gol pesanti come quello contro l'Inter, nell'ultimo match giocato dalla Juve prima della sosta. Matuidi invece era uno dei possibili partenti la scorsa estate ma per le sue caratteristiche è uno di quelli di cui Sarri non può fare a meno.