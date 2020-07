6









Toccherà ancora ad Adrien Rabiot. Maurizio Sarri non cambia idea e non cambia neanche la formazione: a causa delle squalifiche di Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, contro il Milan avrà a che fare con rotazioni obbligate. E se a Higuain e Rugani toccheranno gli ingrati compiti di sostituire due giganti, per Rabiot è stato conservato quel pezzetto di centrocampo dove sta provando a trovare continuità. LA DECISIONE - Sì, perché Sarri non conosce altra ricetta se non quella della fiducia. Rabiot sarà ancora titolare perché - più che meritarlo - attraverso il fraseggio e la continua sollecitazione dei compagni, può finalmente scrollarsi di dosso un po' di inconcludenza e sperare di poter continuare a vestire il bianconero anche nella prossima stagione. Comunque, il tecnico ha fiducia. E tiene caldo Matuidi, che va bene per ogni evenienza, tranne per il giropalla fulmineo che MS sta provando a installare come un sistema operativo infallibile. Per Adrien, urge upgrade.