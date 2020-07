Nessuno, comunque, come Maurizio Sarri. La Juve dopo 33 giornate ha totalizzato 77 punti: sono certamente dieci in meno rispetto alla scorsa stagione, eppure tra i debuttanti né Conte, né Massimiliano Allegri avevano totalizzato un simile score. Nel 2012, infatti, il leccese arrivò a vincere lo scudetto con 71 lunghezze. Al primo anno, invece, il livornese si fermò a 76. L'unico punto in comune? Una Juve dominante: non c'è che dire.