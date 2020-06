Due giorni liberi concessi ai ragazzi. Dopo l'amichevole di ieri e il recupero di oggi - alla Continassa svolto soltanto un defaticante per chi ha giocato ieri, leggi qui -, Maurizio Sarri ha concesso un weekend pieno ai suoi giocatori, che approfitteranno dell'ultimo fine settimana di libertà per stare in famiglia e recuperare energie preziose in vista del ritorno del calcio giocato. Poi sarà abbuffata di calcio. E ieri è arrivato il primo assaggio all'Allianz Stadium.