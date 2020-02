Maurizio Sarri non rischia l'esonero nonostante il brutto periodo che sta passando la Juve a livello di risultati e prestazioni. Tuttosport conferma che il tecnico toscano non è a rischio, una posizione rafforzata anche dalla cena con Fabio Paratici e Andrea Agnelli in centro a Torino la scorsa settimana. Secondo il quotidiano, tuttavia, la sua posizione può cambiare in caso di "fallimento totale della stagione o clamorosa insurrezione dello spogliatoio", due casi che costerebbero il posto al tecnico bianconero che oggi si gioca un pezzettino di corsa scudetto in casa contro il Brescia.