C'è Cesare Prandelli in pole per il ruolo di dopo-Iachini in casa Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ex ct è favorito su Paulo Sousa e Vincenzo Montella, già a libro paga della Viola. A vuoto, invece, i tentativi per Sarri e Spalletti. Anche per questo, la risoluzione tra Sarri e la Juventus sembra un po' più lontana.