Maurizio Sarri e Pavel Nedved sono arrivati questa mattina alla Continassa. Il tecnico bianconero è tornato al centro tecnico dopo oltre due mesi dall'ultimo allenamento di squadra, effettuato l'11 marzo. Sarri ed il vicepresidente bianconero si trovano in questo momento all'interno del JTC dove continuano gli allenamenti individuali e dove da lunedì riprenderanno gli allenamenti di squadra. Il tecnico bianconero però potrà contare su un gruppo ridotto una volta ripresi gli allenamenti collettivi. CLICCA QUI E SCOPRI quali calciatori saranno subito a disposizione del tecnico bianconero alla ripresa. Via via stanno arrivando tutti i calciatori che possono allenarsi in questo momento, possibile che ci siano colloqui individuali con il tecnico bianconero.