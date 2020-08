Nel corso della conferenza stampa di oggi, Maurizio Sarri ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo: "Non c'era niente di particolare, si sta allenando nella maniera giusta, ieri ha fatto un gol in allenamento di una bellezza assoluta, mentalmente sta approcciando in modo giusto. Anche lui ha fatto tantissime partite in poco tempo, ha fatto un paio di giorni di riposo, ha intensità e vigore, mi pare stia approcciando nella maniera giusta".