Maurizio Sarri, tecnico della Juve, si è presentato oggi in conferenza stampa con le idee chiare: “Primo trofeo in Italia? Allora, mi girano leggermente i coglioni quando sento dire che in Italia non ho vinto niente. Si parla sempre di altissimi livelli, ho fatto 8 promozioni da una categoria all'altra, tutte sul campo senza saltare una categoria. Ti parlo dall'Eccellenza alla D, dalla D alla C2, dalla C2 alla C1. In C1 non ci sono riuscito ma ho fatto i playoff. Una dalla B alla A. E sono andato sul campo in Coppa dei Campioni”.



Uno sfogo in piena regola, ma leggermente sbagliato. Sono infatti 6 le promozioni ottenute da Sarri in panchina, a cui vanno aggiunte le vittorie in Coppa Italia di Serie D col Sansovino nel 2002-2003 e l’Europa League vinta con il Chelsea lo scorso anno.



Ecco le promozioni ottenute da Sarri:



1994/95 - Cavriglia dalla Promozione all'Eccellenza

1996/97 - Antella dalla Promozione all'Eccellenza

2000/01 - Sansovino dall'Eccellenza alla Serie D

2002/03 - Sansovino dalla Serie D alla Serie C2

2003/04 - Sangiovannese dalla Serie C2 alla Serie C1

2013/14 - Empoli dalla Serie B alla Serie A