Aprire il ciclo Pirlo ha significato dare il benservito a Sarri, un tecnico che ha sì vinto il nono scudetto consecutivo della Juventus, ma che in generale non è riuscito a calarsi nell’ambiente, a livello di immagine, a livello di gruppo e anche per le diatribe sul piano tecnico. Anche se le ultime indiscrezioni raccontano di come l’ex Napoli abbia voglia di rescindere il contratto con la Vecchia Signora per tornare in panchina, al momento pesa ancora sul bilancio bianconero. Sarri è legato alla Juve fino al 2021, con un ingaggio pari a 5,5 milioni di euro (11 lordi).