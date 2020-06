Maurizio Sarri, tecnico della Juve, parla in conferenza stampa anche dell'impatto sulla partita con il Lecce di Douglas Costa: "In questo momento della stagione averlo in panchina è una grandissima risorsa. I cali delle squadre nei secondi tempo possono esser accentuati e mettere uno come lui può far svoltare la partita. Di questo ho parlato anche con lui per fargli capire cosa voglio da lui o perché a volte lo tengo fuori. È chiaro che se voglio tenere un giocatore così motivato devo ogni tanto farlo partire anche dall’inizio. Però è un’arma importantissima”.