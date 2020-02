Nel post partita di Juventus-Verona, dopo la sconfitta per 2 a 1 subita nei minuti finali con il rigore di Giampaolo Pazzini, Maurizio Sarri ha parlato di "doppioni", tratteggiando alcuni problemi strutturali della squadra allestita in estate. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'esternazione potrebbe non aver fatto felice la dirigenza bianconera, convinta che la rosa sia all'altezza della situazione. Eppure, Sarri non sembra sfruttarne appieno le potenzialità, ancorato sul 4-3-1-2, mentre alcuni interpreti della squadra, come Douglas Costa e Cuadrado, potrebbero essere perfetti per il 4-3-3. Insomma, ci sono punti in cui Sarri dovrebbe ammorbidirsi, anche per non entrare in conflitto anche con la dirigenza.