La Juve è tornata ad allenarsi questa mattina dopo la partita persa ieri 4-2 contro il Milan. Appuntamento alla Continassa per tutti, con l’obiettivo di ripartire il prima possibile. All’orizzonte, già ben visibile, la partita con l’Atalanta, sabato allo Stadium alle ore 21.45.





IL REPORT - La società ha pubblicato sul proprio sito il report della seduta d’allenamento odierna: “Dopo essere rientrata da Milano, la Juve si è subito focalizzata sull'impegno di sabato sera, quando all'Allianz Stadium arriverà l'Atalanta (fischio d'inizio ore 21:45).





Per preparare la sfida con gli uomini di Gasperini, i bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC Continassa, divisi in due gruppi, come di consueto nei giorni post-gara: seduta di scarico per chi ha giocato e lavoro tecnico con partita per gli altri. La marcia di preparazione verso Juve-Atalanta continuerà venerdì con un allenamento pomeridiano”.



Giorno libero dunque domani per la Juve. Riposo per ricaricare le batterie, soprattutto a livello mentale, dopo il ko di San Siro. Venerdì pomeriggio si tornerà in campo, a poco più di 24 ore dalla sfida con l’Atalanta. Intanto sono già chiari alcuni cambiamenti che Maurizio Sarri farà per sabato.





Si rivedranno dal 1’ minuto Matthijs De Ligt e Paulo Dybala, in gran forma e squalificati contro il Milan. Potrebbe ritrovare un posto in formazione anche Alex Sandro, nonostante il grave errore che ha regalato ieri il 4-2 ai rossoneri. Per il resto, ad oggi, formazione confermata, con Cuadrado e Bonucci a completare la difesa, Pjanic-Bentancur e Rabiot in mediana e Ronaldo e Bernardeschi ad affiancare Dybala in attacco. Tornano in panchina Rugani e Higuain.