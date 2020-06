L'edizione odierna de Il Corriere di Torino analizza il momento della Juventus. Tra i vari passaggi si legge: "Andrea Agnelli si è fidato di Fabio Paratici e Pavel Nedved quando un anno fa decisero di esautorare Massimiliano Allegri per puntare sul tecnico italiano che più di tutti aveva fatto tribolare la Juve in questi anni. A molti, anche quello, era sembrato un salto senza rete: come se un cuoco vegetariano venisse messo a gestire una rosticceria. Di fatto la rivoluzione invocata da alcune sfere dirigenziali è rimasta a metà, l’allenatore è cambiato ma tanti calciatori sono gli stessi".