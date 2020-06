L'edizione odierna de Il Corriere della sera anticipa i tempi di Bologna-Juve, in campo questa sera alle 21.45 allo stadio Dall'Ara: "Per la verità si sono anche viste reazioni di squadra convincenti — vedi la vittoria sull’Inter prima dello stop — ma nella routine la Juventus di Maurizio Sarri ha quasi sempre rimediato con i colpi dei suoi fenomeni, come del resto ha riconosciuto lo stesso allenatore nella notte dell’Olimpico. Così, dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli, la sensazione è quella di ritrovarsi di fronte a situazioni già viste, come in un «Giorno della marmotta» bianconero, con Sarri nei panni di Bill Murray".