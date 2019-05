Come anticipato da Ilbianconero.com, la Juventus e Maurizio Sarri hanno raggiunto un accordo di massima per la prossima stagione. La fumata bianca è arrivata per una cifra che oscilla tra i 6 ed i 7 milioni di euro ma la partita per la panchina bianconera non è ancora chiusa. Come rivelato da Fabio Paratici, infatti, i bianconeri attenderanno l'esito delle due finali europee che si giocheranno questa settimana. Da una parte Arsenal-Chelsea per l'Europa League, dall'altro Liverpool-Tottenham. Occhi anche sulla sfida tra i Reds e gli Spurs visto che Pochettino non ha negato la possibilità di lasciare il club ( LEGGI QUI ).