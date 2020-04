La Juve pensa a come ripartire ma, allo stesso tempo, i bianconeri si concentrano anche sulla prossima stagione. Maurizio Sarri e Fabio Paratici stanno già facendo il punto sulla rosa per la stagione 2020/21. Di certo ci sarà Dejan Kulusevski, in arrivo dall'Atalanta via Parma. E di certo sono tanti i calciatori della Juve che fanno gola all'estero. Due di questi, secondo Tuttosport, non sono sul mercato. Sarri, infatti, ha chiesto a Paratici di tenere a Torino ad ogni costo sia Matthijs de Ligt che Cristiano Ronaldo.