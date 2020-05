Anche nei periodi più difficili, le buone notizie erano lì ad aspettarci. Chiedere per credere a qualche giovane bianconero, oggi ritrovatosi tra i grandissimi e pronti a essere aggregati alla lista di Maurizio Sarri. Per gli allenamenti, chiaro. In attesa che la C riprenda (per l'Under 23) e che ci siano conferme definitive sulla Primavera. Chi sono i ragazzi del settore giovanile che hanno popolato gli allenamenti della Continassa? Li trovate in basso qui, nella nostra gallery dedicata. Spoiler alert: il più giovane è Angel Josué Chibozo, 17 anni a inizio luglio. Quest'anno tra Under 17 e Primavera. Tenetelo d'occhio per il futuro ( qui il suo profilo )...