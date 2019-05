La Serie A è terminata ed i verdetti sono ufficiali:. La Juve esce sconfitta da Marassi ma l'interesse per i bianconeri arriva tutto fuori dal campo. Come anticipato da Ilbianconero.com , è stato trovato un accordo tra la Juve e Maurizio Sarri. Paratici attende comunque l'esito delle finali ma la candidatura del toscano si consolida di giorno in giorno. Tuttosport in prima pagina parla di 'settimana decisiva' per la decisione sull'erede di Max Allegri. Su Il Corriere dello Sport spazio alla rocambolesca qualificazione in Champions League dell'Inter di Spalletti che di fatto lascia la panchina nerazzurra ad Antonio Conte.