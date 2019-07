Maurizio Sarri ha deciso di concedere un pomeriggio di riposo alla Juventus, dopo giornate fatte di doppi allenamenti e duro lavoro al Training Center della Continassa. Dopo la sessione di questa mattina, dunque, i calciatori hanno lasciato il centro sportivo, con Federico Bernardeschi in particolare che si è fermato a firmare autografi e scattare foto con i tanti tifosi sempre presenti. Domani pomeriggio la Juventus parte per Singapore, per iniziare la tournée in Asia.