Maurizio Sarri è pronto a cambiare l'attacco nella sfida che la Juve giocherà questa sera contro il Milan. Il tecnico bianconero, complice l'assenza forzata di Douglas Costa, infortunato, riproporrà il 4-3-1-2, con due punte e un trequartista alle loro spalle. Scontata la presenza di Cristiano Ronaldo, con lui dovrebbe agire Dybala. Sulla trequarti invece sono in rialzo le quotazioni di Ramsey. Nel caso, solo panchina per lex di turno, Gonzalo Higuain. In questo momento i giocatori della Juve stanno riposando in albergo, a breve ci sarà la riunione tecnica in vista della sfida di stasera.