Contro il Parma in campionato Maurizio Sarri si prepara a una nuova mini rivoluzione in casa Juve. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il tecnico in campionato, nel weekend, rivoluzionerà la squadra che ieri hja vinto 4-0 contro l'Udinese. In mediana mancherà ancora Bentancur, che deve scontare l'ultima delle 3 giornate di squalifiche rimediate in Supercoppa: la regia torna dunque nelle mani di Pjanic. Ai suoi fianchi spazio per Blaise Matuidi e Adrien Rabiot, che dovrebbe essere ancora preferito a Federico Bernardeschi.