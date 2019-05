Maurizio Sarri si avvicina a grandi passi alla panchina della Juventus. Il suo futuro sembra ormai deciso e il club bianconero attende gli importanti sviluppi odierni, con l'agente del tecnico a Londra per parlare con Roman Abramovich del suo futuro. Intanto, a Torino è pronto il contratto per Sarri: secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, c'è sul tavolo un triennale da 6.5 milioni di euro per l'ex allenatore del Napoli, che potrebbe inserire Andrea Barzagli e Andrea Pirlo nel proprio staff, nel caso in cui quest'ultimo non dovesse diventare il nuovo allenatore della squadra Under 23. Alla Juventus, dunque, è tutto pronto per Sarri.