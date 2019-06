Matthijs de Ligt è il sogno, ma la Juventus che va a caccia di un nuovo centrale non si limita a lavorare su un unico tavolo. Secondo Sportitalia, tolto il classe ’99 olandese dell’Ajax, il difensore che piace di più a Maurizio Sarri è Marquinhos. Il brasiliano rappresenta però un altro obiettivo tutt’altro che semplice, visto il contratto che lo lega al Paris Saint-Germain fino al 2022 e la probabile cessione di Thiago Silva in estate. La situazione cambierebbe qualora il club di Al-Khelaïfi riuscisse ad acquistare un nuovo centrale "top": e anche per il PSG il primo obiettivo è il solito De Ligt.