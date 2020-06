L'edizione odierna de Il Corriere della Sera analizza il momento della Juventus che oggi (ore 21.45) sfida il Lecce all'Allianz Stadium: "Il calcio è mutevole. Basta un alito di vento per cambiare la prospettiva. Sarri è convinto che le critiche ricevute siano esagerate, ma al netto della classifica, ieri buona e stasera magari buonissima, restano i limiti della sua Juve. Non lo hanno preso solo per vincere lo scudetto (Conte e Allegri lo hanno fatto rispettivamente per tre e cinque anni di fila) ma per dare un gioco europeo a una squadra troppo spesso accusata di pensare solo al risultato. Questa battaglia l’allenatore non l’ha vinta. Intanto però può sistemare i conti anche se, in questa pazza estate, bisogna stare attenti alle trappole. Il caldo, gli impegni ravvicinati, la condizione approssimativa, gli infortuni".